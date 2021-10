Inter Women, cinque convocate nerazzurre nell’Italia U17

Sono cinque le giocatrici dell’Inter Women Primavera convocate dal Tecnico Federale Nazzarena Grilli nella nazionale italiana Under 17.

LISTA – Cinque giocatrici dell’Inter Women Primavera convocate nell’Italia Under 17. Il Tecnico Federale Nazzarena Grilli ha infatti chiamato Andrea Gaia Colombo, Giulia Dragoni, Paola Fadda, Alessia Fusi e Beatrice Toffano per il raduno di preparazione al primo turno del Campionato Europeo. Gli impegni per le cinque giocatrici sarà dal 12 al 18 ottobre a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara.