Scaloni (CT Argentina): «Non ho un undici titolare. Vediamo in base ai rivali e al momento»

Lionel Scaloni – CT dell’Argentina – ha parlato in conferenza stampa delle prossime sfide che aspettano la selección. Negando di fatto di avere un undici già fisso di titolari. Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono avvisati.

CAMBI IN VISTA – Lionel Scaloni ha parlato delle scelte per la sua Argentina, rivolgendosi indirettamente anche ai due dell’Inter, ovvero Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Le sue parole: «La sfida che ho come allenatore è che la squadra possa competere in tutte le partite, diventare più forte e migliorare i difetti, I giocatori sono migliorati dopo la vittoria della Copa America e in più abbiamo recuperato altri elementi che non erano disponibili. Da dopo la finale abbiamo fatto qualche ritocco alla squadra e siamo aperti ai cambiamenti in base ai rivali e al momento dei giocatori. Non posso dire di avere un undici tipo, perché non è la verità».