Yakin (CT Svizzera): «Sommer? Nessun dubbio per Euro 2024»

Murat Yakin dovrà presentare i convocati della sua Svizzera per Euro2024 il prossimo 17 maggio. Manca una settimana precisa al grande giorno, intanto chiarisce la posizione di Yann Sommer nella sua nazionale.

POSIZIONE – Tra una settimana verranno ufficializzati i convocati per gli Europei del 2024 che si giocheranno in Germania per la Svizzera. Il CT Murat Yakin sembra avere le idee abbastanza chiare per la competizione e dà conferme durante un’intervista su 20min.ch: «Chi sarà il portiere titolare ad Euro2024? Rimango del mio punto di vista secondo cui Yann Sommer è il numero uno. Se Kobel vincesse la Champions League? Siamo contenti di poter contare su diversi portieri di alto livello. Ma ciò che viene spesso trascurato in questa discussione è la coerenza. Mi sarebbe piaciuto far giocare Gregor tre volte e non ha potuto giocare ogni volta perché è stato sfortunato con gli infortuni e non è riuscito ad abituarsi alla squadra. Ti sei complimentato con Sommer per lo Scudetto? Sì, ero al campo di allenamento dell’Inter e sono andato a trovarlo».