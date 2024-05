Sommer si prepara a EURO 2024, ma una ‘scorciatoia’ con la Svizzera

Senza grosse sorprese in tal senso, Yann Sommer ha avuto oggi la conferma di essere nella lista dei pre-convocati per EURO 2024 con la Svizzera. Una decisione naturale, dal momento che lui è proprio il portiere titolare della nazionale elvetica. E per lui (ma non solo) ci sarà anche una ‘scorciatoia’…

PRE-RITIRO – La Svizzera inizia a prepararsi per EURO 2024, competizione che partirà il 14 giugno con la sfida tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. La nazionale elvetica ha annunciato oggi la lista dei pre-convocati che prenderanno parte al pre-ritiro, prima della scelta definitiva che avverrà il 7 giugno. Nessun dubbio su Yann Sommer, portiere titolare non solo dell’Inter, ma anche della stessa Svizzera, e che sarà anche nella lista dei convocati definitivi da parte del Commissario Tecnico Murat Yakin.

Sommer e non solo: piccola ‘scorciatoia’ in vista di EURO 2024

RITARDO – Dal momento che la stagione non è ancora terminata tanto in Serie A, quanto in Europa con le finali ancora da disputare (tra cui anche quella di Europa League), alcuni dei pre-convocati della Svizzera potranno usufruire di una ‘scorciatoia’ rispetto ai compagni e non dovranno affrontare il pre-ritiro, o almeno, non dall’inizio, aggregandosi solo in un secondo momento. Fra questi anche Yann Sommer, ancora impegnato fino al termine della prossima settimana con la maglia dell’Inter, quando nel weekend del 25-26 maggio affronterà l’Hellas Verona nell’ultima giornata del campionato di Serie A.

ASSENTI – Oltre a Yann Sommer, nella lista dei giocatori assenti dall’inizio del pre-ritiro con la Svizzera figurano anche: Aebischer, Akanji, Bislimi, Embolo, Freuler, Hajdari, Kobel, Ndoye, Okafor, Rodriguez, Schär, Shaqiri, Steffen, Xhaka, Zakaria, Mvogo, Widmer, Zeqiri. Ancora tutti impegnati con le rispettive squadre di club fino al termine della prossima settimana.