Palermo-Sampdoria, playoff Serie B: in campo i due dell’Inter

Palermo-Sampdoria, manca poco meno di mezz’ora al fischio d’inizio della sfida playoff di Serie B. Da qualche minuto sono state comunicate le formazioni ufficiali dei due allenatori. In campo i due giocatori in prestito dall’Inter.

ENTRAMBI IN CAMPO – Palermo-Sampdoria, in occasione della sfida valida per i playoff di Serie B in campo alle 20:30 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, il tecnico Andrea Pirlo punta sulla formazione titolare. Ancora titolari Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, entrambi punti fermi della squadra allenata dall’ex Campione del Mondo. I due giocatori sono in prestito dall’Inter, che seguirà con attenzione questa sfida e valutare anche in ottica mercato per quanto riguarda i due ragazzi cresciuti nel settore giovanile nerazzurro. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Palermo-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Palermo formazione ufficiale (3-4-1-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakité, Ranocchia, Segre, Lund; Insigne; Brunori, Soleri.

In panchina: Pigliacelli, Gomes, Stulac, Mancuso, Di Mariano, Di Francesco, Marconi, Vasic, Buttaro, Aurelio, Henderson, Traorè.

Allenatore: Michele Mignani

Sampdoria formazione ufficiale (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Ricci, Giordano; Sebastiano Esposito, Borini; De Luca.

In panchina: Ravaglia, Barreca, Vieira, Askildsen, Verre, Conti, Kasami, Alvarez, Ferrari, Stojanovic, Leoni, Benedetti.

Allenatore: Andrea Pirlo