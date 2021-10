FOTO – Dumfries di ottimo umore con l’Olanda: «Al lavoro con il sorriso!»

Dumfries si prepara ad affrontare i prossimi impegni di Qualificazioni Mondiali con l’Olanda. Su Instagram, l’esterno dell’Inter si mostra sorridente in allenamento.

GIOIA E FATICA – L’Olanda affronterà Lettonia e Gibilterra nei prossimi impegni di Qualificazioni Mondiali e il commissario tecnico Louis van Gaal potrebbe concedere spazio anche a Denzel Dumfries sulla fascia destra. L’esterno dell’Inter, dopo le ultime buone prestazioni in nerazzurro, si sta preparando nel migliore dei modi per farsi trovare pronto anche per la sua nazionale. Su Instagram, il classe ’96 ha postato una foto che lo ritrae di ottimo umore in allenamento con gli Oranje: “Al lavoro con il sorriso”. Simone Inzaghi lo aspetta a Milano dopo la sosta per le nazionali, per continuare con lui il lavoro tattico che ha cominciato a dare i suoi frutti nelle ultime settimane. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Denzel Dumfries