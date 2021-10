Lukaku a San Siro prima del previsto? Dipende tutto dalla Nations League

Dopo il suo addio in estate direzione Chelsea, per Romelu Lukaku il ritorno a San Siro potrebbe avvenire prima del previsto. Il tutto dipende dalla Nations League, di cui oggi e domani si giocheranno le due semifinali. Belgio presente.

RITORNO – Da quando ha lasciato l’Inter per accasarsi (nuovamente) al Chelsea, Romelu Lukaku non ha più messo piede a San Siro. La possibilità che tornasse in Champions League era fino ad ora legata al sorteggio della fase a gruppi, nel caso i londinesi avessero trovato il Milan. C’è però – ora – una nuova occasione per l’ex numero 9 nerazzurro di tornare nello stadio che lo ha ospitato e osannato per due stagioni. Ovvero la UEFA Nations League, di cui stasera andranno in scena le due semifinali.

Lukaku a San Siro? Dipende da Francia-Belgio

SCONTRO – Il Belgio di Romelu Lukaku sarà impegnato domani sera contro la Francia, con la sfida che avrà luogo allo Juventus Stadium di Torino. La vincente affronterà una tra Italia e Spagna (gara in programma questa sera e che vedrà impegnati ben tre giocatori dell’Inter) proprio a San Siro. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un ritorno controverso quello di Romelu Lukaku, con i tifosi nerazzurri che non hanno ancora digerito totalmente la sua decisione di lasciare la squadra in estate. Occhi puntati sulla Nations League, dunque.