Satriano esulta: “Contento per debutto con l’Inter e vittoria”

Satriano è stato uno degli innesti di gennaio dell’Inter Primavera. L’attaccante uruguayano, classe 2001, ha debuttato questo pomeriggio nel 5-0 al Napoli (vedi articolo) e stasera ha celebrato su Instagram il suo esordio in nerazzurro.

LA PRIMA VOLTA – Martin Satriano è subentrato al 76′ di Inter-Napoli, servendo otto minuti dopo l’assist a Michael Ntube per il definitivo 5-0. L’attaccante uruguayano classe 2001, arrivato a fine gennaio alla Primavera dal Nacional, era alla sua prima presenza con la squadra di Armando Madonna. Il giocatore ha celebrato l’esordio attraverso il suo profilo Instagram: “Contento per il mio debutto con l’Inter e per la vittoria! Andiamo per ottenere altro”.