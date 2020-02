Szczesny: “Inter e Lazio? Sempre preoccupazione, rimetterci in...

Szczesny: “Inter e Lazio? Sempre preoccupazione, rimetterci in testa”

Szczesny appare, come tutta la Juventus, preoccupato per la sconfitta di Verona (vedi articolo). Il portiere polacco, intervistato da Sky Sport, si è espresso sul rischio di poter essere agganciato dall’Inter e rimontato dalla Lazio.

PALLA ALLE ALTRE – Dopo la sconfitta della Juventus ora tocca a Inter e Lazio, prime inseguitrici in classifica, rispondere. Wojciech Szczesny parla di cosa si aspetta dalle avversarie, dopo il KO di stasera col Verona: «C’è sempre preoccupazione quando si perdono le partite, però noi continuiamo a lavorare. Pensiamo subito alla prossima in Coppa Italia (giovedì contro il Milan, ndr), poi a rimetterci in testa nel campionato».