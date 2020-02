VIDEO – Fiorentina-Atalanta 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Fiorentina-Atalanta, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



RIMONTA E SORPASSO – Fiorentina-Atalanta 1-2 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. L’Atalanta va in fuga al quarto posto. Passa in rimonta al Franchi, riscatta la sconfitta subita proprio con la Fiorentina in Coppa Italia e spedisce la Roma a -3. Da subito la squadra di Gian Piero Gasperini fa valere il tasso tecnico superiore, ma Mario Pasalic fallisce un rigore in movimento calciando a lato. Al 32’, a sorpresa, passa la Fiorentina con Federico Chiesa, che raccoglie un rinvio corto e con un gran tiro dai venticinque metri fa 1-0. Grande gioia del Franchi, con il numero 25 autore di una prodezza. Dopo l’intervallo però l’Atalanta cambia passo: Josip Ilicic imbuca per Alejandro Gomez (tenuto in gioco da Nikola Milenkovic), cross basso e dopo un rimpallo in area è Duvan Zapata a pareggiare da due passi. Tutto di nuovo in equilibrio al 49’, inerzia del match che a seguito del pari torna dalla parte bergamasca. Gasperini manda in campo Ruslan Malinovskyi ed è la scelta vincente, perché al 72’ l’ucraino riceve dal Papu ai trenta metri, avanza e con un sinistro angolato firma il sorpasso. La Fiorentina non ne ha più, e negli ultimi venti minuti all’Atalanta basta tenere il possesso per vincere. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.