VIDEO – Torino-Sampdoria 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Torino-Sampdoria, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



CAMBIA TUTTO E NON CAMBIA NIENTE – Torino-Sampdoria 1-3 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. C’è Moreno Longo in panchina, ma almeno difensivamente il Torino è uguale a quando c’era Walter Mazzarri. La Sampdoria vince all’Olimpico e rende negativo il debutto del nuovo tecnico granata, subentrato in settimana. Il primo tempo è orribile, l’unica occasione è per Gaston Ramirez che si fa stoppare da Salvatore Sirigu. Al 55’ match sbloccato, lancio di Alex Berenguer che passa e Simone Verdi scappa a Omar Colley per toccare quanto basta per ingannare Emil Audero. È il primo gol in questo campionato del numero 24, dopo che c’era andato vicino tante volte. La partita cambia al 70’ su fallo di Tomas Rincon ai danni di Ramirez, punizione dal limite e proprio l’uruguayano con una morbida battuta di sinistro scavalca la barriera e pareggia. Cinque minuti dopo Ramirez, che col Napoli si era visto annullare un eurogol in rovesciata, va invece di potenza su sponda di Fabio Quagliarella e ribalta il risultato con la doppietta. Passano altri tre minuti, Karol Linetty scodella per Quagliarella affrontato da Armando Izzo che lo sbilancia al momento del tiro: rigore ed espulsione. Dal dischetto trasforma l’ex e chiude i conti, per la Sampdoria sono tre punti d’oro verso la salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.