Inter-Milan, un derby che vale (quasi) un campionato. E contro Ibrahimovic

Inter-Milan è il derby che chiude la ventitreesima giornata di Serie A. Stasera al Meazza c’è tantissimo in palio per la classifica, sia per i nerazzurri in vetta sia per i rossoneri che cercano l’Europa.

VALORE AGGIUNTO – Gli anticipi hanno reso Inter-Milan ancora più infuocata. La stracittadina di questa sera assume un fascino ulteriore, e non era facile, alla luce di quanto avvenuto finora in Serie A. Per l’Inter c’è la clamorosa possibilità di agganciare la Juventus in vetta (e bisogna vedere anche cosa succede in Parma-Lazio alle 18), per il Milan di restare aggrappato ai posti Europa League dopo i colpi di Bologna e Verona. Se serviva una motivazione in più per il derby eccola servita su un piatto d’argento: non capitava da tantissimi anni che si giocasse nel girone di ritorno con una delle due milanesi in lotta per il titolo. Quel precedente, il 6 maggio 2012, era stato l’ultimo di Zlatan Ibrahimovic: segnò, ma vinse l’Inter 4-2.

I RECUPERI – Nessuno aveva messo in dubbio la presenza di Ibrahimovic: in Inter-Milan sarà in campo. Lo svedese ha “miracolosamente” recuperato dall’infortunio, Stefano Pioli lo metterà titolare forse con un cambio di modulo (vedi articolo). Non si può dire lo stesso per Samir Handanovic, già fuori a Udine per un problema al mignolo della mano sinistra. Antonio Conte e lo staff medico valuteranno sino all’ultimo, ma la sensazione è che alla fine giochi ancora Daniele Padelli. Assenza non da poco per l’Inter, unita alla squalifica di Lautaro Martinez. Due punte con Alexis Sanchez o un centrocampista in più? Di certo ci sarà Christian Eriksen, al suo primo derby. Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Milan con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.