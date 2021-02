Madonna: Â«Milan-Inter 0-3? Ancora arrabbiato per i due punti persi prima!Â»

Madonna: «Milan-Inter 0-3? Ancora arrabbiato per i due punti persi prima!»

Armando Madonna Inter

Madonna ha parlato anche a Inter TV dopo il trionfo nel derby vinto 0-3 contro il Milan. L’allenatore ha ribadito il dispiacere per i due punti persi domenica, quando il Sassuolo ha pareggiato 3-3 alla fine. Qui le sue parole anche a Inter-News.it.

TRIONFO – Armando Madonna commenta il derby Milan-Inter: «0-3? È bello, fa piacere. Al di là adesso del derby sono arrabbiato per i due punti persi col Sassuolo, perché altrimenti la classifica cambiava completamente. Hanno fatto una partita d’intensità, coi due gol è stato più facile. Non hanno mollato un centimetro, hanno dimostrato che possono farlo. Ogni tanto caliamo e andiamo in difficoltà. I tre attaccanti hanno fatto un lavoro incredibile, come tutti gli altri. Ma loro lo sanno: se vogliono giocare tutti e tre devono sacrificarsi e correre. Più si sacrificano più fanno gol: lavorare per gli altri li libera e li mette nelle condizioni di ripartire. Hanno fatto un grandissimo lavoro. La Juventus? Tutte le partite puoi farle bene, è solo questione di atteggiamento. Non è facile recuperare le energie per fare una partita ogni tre giorni, diventa difficile. Però abbiamo fatto spesso dei cambi, vediamo sabato come recuperiamo ma è una partita bella contro una squadra fra le più forti».