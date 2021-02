Peschetola: Â«Inter Primavera grandissimo gruppo. Derby, testa giustaÂ»

Peschetola: «Inter Primavera grandissimo gruppo. Derby, testa giusta»

Lorenzo Peschetola Inter Primavera

Peschetola è subentrato nel corso del derby Primavera che l’Inter ha vinto 0-3 sul campo del Milan (vedi articolo). Il classe 2003, che nel giovedì appena iniziato diventa maggiorenne, ha parlato a Inter TV del trionfo.

BEL RISULTATO – Lorenzo Peschetola dice la sua sul derby Milan-Inter: «Abbiamo approcciato il match subito nella maniera giusta. Abbiamo saputo sfruttare le palle inattive, abbiamo attaccato da subito e siamo stati molto bravi. Poi, nel secondo tempo, siamo stati bravi a gestire il risultato e non prendere gol, che era fondamentale. La prima cosa che ci ha chiesto il mister era entrare con la testa giusta, il derby è molto importante per la nostra crescita. Siamo un grandissimo gruppo, ci sosteniamo giorno dopo giorno l’un l’altro. Ci alleniamo da grande squadra, sempre dando il massimo in allenamento. Ci sono partite una dietro l’altra, dobbiamo essere pronti sia fisicamente sia mentalmente. La Juventus? Dobbiamo essere felici per questa vittoria, che ci dà molta motivazione, ma ora dobbiamo dimenticarla e pensare alla Juventus che è una grandissima partita. È fondamentale per la classifica e per il campionato».