Vezzoni: Â«Voglio vincere con la Primavera dell’Inter! Gol preparatoÂ»

Vezzoni: «Voglio vincere con la Primavera dell’Inter! Gol preparato»

Franco Vezzoni Inter Primavera

Vezzoni ha realizzato il secondo dei tre gol con cui l’Inter Primavera ha stravinto 0-3 il derby col Milan questo pomeriggio (vedi articolo). L’argentino, intervistato da Inter TV, ha mostrato tutta la sua soddisfazione non solo per la marcatura personale.

PRIMA VOLTA – Franco Vezzoni festeggia dopo Milan-Inter 0-3: «Primo gol che faccio con questa maglia, in una partita così importante per me è tanto. Sono davvero tanto contento. È stata una vittoria di squadra: abbiamo dato il 100% tutta la partita, non abbiamo mollato ogni minuto. Sul gol restare fuori area l’avevamo già preparata: la palla è rimasta lì, sono contento per me e per la squadra. Lo dedico a tutti i ragazzi e a mia mamma, che stava guardando la partita. Sicuramente il lavoro degli attaccanti fa salire la squadra e tenere palla, è molto importante. Quello di noi difensori è non prendere gol: siamo contentissimi, e ne abbiamo fatti tre. Piano piano, col lavoro, stiamo imparando tutti, vogliamo vincere tutte le partite e dare il massimo. Poi io singolarmente do tutte le partite il massimo per vincere qualcosa con la Primavera».