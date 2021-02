Sabatini: «Dimarco? All’Inter ha fatto un quarto d’ora! Ancora presto»

Sandro Sabatini

Dimarco si sta imponendo in questa stagione con la maglia del Verona. Il laterale è ancora di proprietà dell’Inter (l’Hellas ha il diritto di riscatto, i bianconeri il controriscatto), che per ora non ha mai puntato granché su di lui. Sandro Sabatini, a “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, dà un giudizio del classe ’97.

PUÒ ANCORA CRESCERE – Federico Dimarco, lunedì sera in Verona-Parma 2-1, ha propiziato l’autogol del pareggio e firmato l’assist del sorpasso. Sandro Sabatini ne dà un giudizio: «L’anno scorso è stato sei mesi all’Inter, ha fatto una presenza. Avrà giocato un quarto d’ora all’Inter! Adesso dobbiamo avere tutti dubbi, perché possiamo pensare che sia un grandissimo giocatore. Ma per la Nazionale mi sembra ancora esagerato».