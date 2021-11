Inter, il weekend del settore giovanile: una vittoria, un KO e un trofeo

Weekend positivo per il settore giovanile dell’Inter che ottiene un successo in Primavera, un KO in amichevole dell’ under 15 ma anche un trofeo nella categoria under 16

RISULTATI − Andamento positivo per il settore giovanile dell’Inter. La squadra Primavera allenata da Cristian Chivu ha portato a casa un’ottima vittoria contro il Pescara per 2-0 grazie alle reti di Fabbian e Iliev. Un nuovo trofeo in bacheca invece per i ragazzi dell’Under 16 che nel ‘torneo Angelo Uleri’ hanno vinto contro i pari età del Cagliari 1-0 grazie al gol di Mocchetti. Unica nota storta, la sconfitta in amichevole dell’Under 15 contro la Juventus. Rinviata, invece, il derby di Milano nella categoria under 18.