Inter, allarme in difesa per Inzaghi. Quando sarà a disposizione de Vrij?

L’Inter deve fare i conti con i problemi in difesa. Nella giornata di oggi, sono stati comunicati gli esiti degli esami di Ranocchia e Darmian (vedi articolo). Il recupero di de Vrij diventa fondamentale

ALLARME − Problemi in difesa per Simone Inzaghi. L’Inter ha, infatti, perso sia Matteo Darmian che Andrea Ranocchia, out per un paio di giorni. I nerazzurri, dunque, hanno bisogno di recuperare Stefan de Vrij, fermatosi in Nazionale durante Montenegro-Olanda. Il centrale tulipano ha già saltato le sfide contro Napoli, Shakhtar Donetsk e Venezia e presumibilmente starà fuori anche per il match di mercoledì contro lo Spezia. Come riporta Sport Mediaset, la speranza dell’Inter è quella di poterlo recuperare per il big match di sabato contro la Roma all’Olimpico.