Darmian e Ranocchia stop obbligato: doppio infortunio, l’Inter dà le condizioni

L’Inter dovrà fare a meno di Darmian e Ranocchia almeno per la partita di mercoledì con lo Spezia. Problemi fisici per entrambi i giocatori, con il primo uscito per infortunio sabato a Venezia (vedi articolo) e il secondo che non aveva giocato. Da capire se potranno farcela per il big match in casa della Roma, sabato alle ore 18.

LE CONDIZIONI – “Esami clinici strumentali per Matteo Darmian e Andrea Ranocchia questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra.

Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra.

Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno”.

Fonte: inter.it