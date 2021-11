Darmian fuori per infortunio in Venezia-Inter, i primi aggiornamenti

Darmian è uscito al 71′ di Venezia-Inter per un infortunio muscolare (vedi articolo). Dal Penzo arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni del laterale.

PROBLEMA FISICO – L’infortunio di Matteo Darmian sarà valutato nei prossimi giorni. Il laterale, uscito al 71′ di Venezia-Inter per un fastidio muscolare, ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto è entrato Denzel Dumfries, che a questo punto si candida per giocare mercoledì (ore 18.30 al Meazza) contro lo Spezia nel turno infrasettimanale di Serie A. Da capire ancora i tempi di recupero per Darmian, che si è subito fermato facendo il segno di dover essere costretto a lasciare il campo.