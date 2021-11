Inter-Spezia, Lautaro Martinez torna dal 1′. Spazio per Dumfries – SM

Inter-Spezia è in programma mercoledì alle 18:30. In vista della sfida di San Siro Inzaghi dovrebbe riproporre Lautaro Martinez dal 1′. Al posto dell’acciaccato Darmian pronto Dumfries. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Inter-Spezia è in programma mercoledì alle 18:30. Non saranno protagonisti della sfida di San Siro Andrea Ranocchia e Matteo Darmian, usciti acciaccati dal match contro il Venezia (qui le ultime). Il posto del laterale destro dovrebbe essere preso da Denzel Dumfries, al ritorno in campo dal 1′. In difesa, al posto di Ranocchia, possibile slittamento di Bastoni al centro, con Skriniar a desta e Dimarco a sinistra. A centrocampo confermati Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Perisic sulla corsia di sinistra. In attacco, in coppia con Dzeko, dovrebbe tornare Lautaro Martinez.