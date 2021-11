Marani: «Inter al di là delle aspettative. Brozovic è l’uomo che la fa girare»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene l’Inter in corsa per lo scudetto. Inoltre secondo il giornalista, Brozovic il calciatore che fa giocare bene la squadra

PROTAGONISTI − Marani ritiene alcuni giocatori nerazzurri fondamentali: «Campionato equilibrato, molto divertente. Sono le prime quattro le squadre più forti anche se la Roma può tornare sotto. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono i protagonisti dell’Inter. L’Inter però la fa girare Brozovic e lui l’uomo che la fa girare da un paio di anni. In Simone Inzaghi vedo la grande capacità di lavorare con le mezze ali. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu stanno facendo bene, cosi come i due esterni».

OLTRE − Per Marani, campionato incerto ma nerazzurri in corsa: «È un’Inter molto organizzata. Al momento non c’è nessuna certezza su chi possa vincere lo scudetto. Lo scorso anno pensavo che la Juventus fosse più forte come organico anche se sapevo della forza dell’Inter e di Antonio Conte. Quest’anno, molto incertezze ma rispetto a questa estate è un’Inter in corsa. Sta andando al di là delle aspettative».