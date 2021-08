Inter Primavera, larga vittoria in amichevole: poker per gli uomini di Chivu

L’Inter Primavera di Chivu ha sconfitto il Pavia in amichevole per 4-1. La preparazione per la prossima stagione continua con una prova convincente, in attesa della prima giornata di campionato.

QUATTRO RETI – L’Inter Primavera si prepara nel migliore dei modi per l’esordio in campionato contro l’Atalanta, in programma domenica 29 agosto. Nella giornata odierna, i ragazzi allenati da Cristian Chivu hanno affrontato in amichevole il Pavia, squadra di Eccellenza. I nerazzurri si sono imposti per 4-1 con le reti di Carboni, Jurgens, Moretti e Abiuso. Nel match ha fatto il suo esordio anche il nuovo acquisto Mateus Cecchini Muller, classe 2003 arrivato dalla Virtus Entella. Vittoria larga e buon viatico per l’avvio della nuova stagione, in cui la squadra nerazzurra punta a essere di nuovo protagonista.