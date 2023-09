Cagliari-Inter Primavera 1-1, il tabellino della partita della 2ª giornata

Cagliari-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata del Campionato Primavera 1.

SPRECO – L’Inter Primavera non bissa la vittoria all’esordio contro l’Empoli e, a differenza della prima squadra lunedì, si ferma pareggiando all’Unipol Domus. Luca Di Maggio sblocca la situazione nel primo tempo, sfruttando la superiorità sulla fascia sinistra. A inizio ripresa il Cagliari resta in dieci per il doppio giallo a Mamadou Baldé, ma la squadra di Cristian Chivu pensa forse che sia tutto in discesa e si fa riprendere su rigore ingenuamente concesso da Francesco Stante (fallo su Alessandro Vinciguerra, gol di Michele Carboni). E al 90’ Aleksandar Stankovic, che pure era stato uno dei migliori nonché capitano, si fa espellere per un intervento che l’arbitro definisce fallo di reazione. Questo il tabellino di Cagliari-Inter Primavera.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA 1-1 – IL TABELLINO

Cagliari (4-3-3): Iliev; Arba (77’ Cogoni), Pintus, Catena, Idrissi; Sulev (71’ Caddeo), Carboni (77’ Conti), Baldé; Konaté (51’ Casali), Kingstone, Vinciguerra.

In panchina: Renna, Wodzicky, Pulina, Achour, Deriu, Malfitano, Franke.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo (79’ Berenbruch), Stante, Maye (57’ Guercio), Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Di Maggio (70’ Mosconi); Sarr (46’ Owusu), Spinaccè, Quieto (70’ Vedovati).

In panchina: Raimondi, Motta, Ricordi, Miconi, Mazzola, Zanchetta.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Domenico Leone della sezione di Barletta (D’Ascanio – Fratello).

Gol: 32’ Di Maggio (I), 62’ rig. Carboni.

Espulsi: Baldé (C) al 47’ per doppia ammonizione, Stankovic (I) al 90’ per fallo di reazione.

Ammoniti: Maye, Stante (I), Iliev (C).

Recupero: 3’ PT, 7’ ST.