Inter Women, risultato pesante in amichevole con squadra locale

L’Inter Women è in ritiro per preparare la prossima stagione di Serie A, la seconda da professioniste per le ragazze di Rita Guarino. L’amichevole di oggi non è andata molto bene.

SCONFITTA – Il 16 settembre l’Inter Women tornerà a giocare la Serie A Femminile. La sfida vedrà le ragazze di Rita Guarino impegnate contro la Sampdoria per provare ad iniziare nel migliore dei modi. In questo momento la squadra è in ritiro a Storo in provincia di Trento. Fino a domani rimarranno nella località, poi inizierà il countdown per il campionato. Oggi l’Inter Women ha però perso la sua amichevole programmata contro il Sarnico Under 17 con il risultato di 5-0.