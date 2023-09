Cagliari-Inter Primavera 1-1, il disastro di Stante vale il pari flop!

L’Inter Primavera non è riuscita a mantenere il vantaggio contro il Cagliari, finisce 1-1 il match dell’Unipol Domus. Il disastro di Stante vale il pari deludente.

FINE PARTITA – L’Inter Primavera pareggia col risultato di 1-1 contro il Cagliari all’Unipol Domus. Delusione totale per i ragazzi di Cristian Chivu che al 48′ erano in vantaggio sul tabellino e anche in campo con un uomo in più. Mamadou Baldé si è fatto espellere per doppia ammonizione per un intervento su Aidoo, ma i nerazzurri non hanno sfruttato la superiorità numerica. Al minuto 62 Francesco Stante è entrato in scivolata al limite dell’area su Alessandro Vinciguerra provocando un rigore senza senso. Dagli 11 metri Michele Carboni non ha sbagliato, i rosso-blu hanno così trovato il pareggio definitivo. Le speranze dell’Inter si sono stampate sul palo colpito di testa da Matteo Spinaccé e sul rosso generoso rifilato al 90′ ad Aleksandar Stankovic. 4 punti in 2 partite, potevano essere 6 e forse dovevano essere 6.