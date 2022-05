Agostini: «Chivu? Stima reciproca, Inter forte! Dispiace per la squalifica»

Agostini non potrà essere in panchina in Inter-Cagliari, semifinale del Campionato Primavera 1 che prenderà il via alle 17 (vedi formazioni). Al suo posto il vice Concas, ma l’allenatore rossoblù ha comunque parlato a Sportitalia ringraziando Chivu.

ASSENTE PER FORZA – Alessandro Agostini è amareggiato per l’espulsione che gli impedirà di essere in panchina in Inter-Cagliari, semifinale del Campionato Primavera 1: «C’è dispiacere, perché sono squalificato e devo guardarla da fuori. Però penso che i ragazzi siano abbastanza consapevoli di quello che devono fare, sanno benissimo come devono affrontare questa partita. La finale? Sarebbe un qualcosa di straordinario, è già un qualcosa di straordinario fare queste semifinali. Speriamo di andare avanti, noi ce la metteremo tutta. Le parole di Cristian Chivu (vedi articolo)? Gli dico grazie, perché gli elogi di un allenatore preparato come lui e di una squadra molto forte fanno sempre piacere. La stima è reciproca, ha fatto un grande lavoro e l’Inter è una squadra molto competitiva».