Desogus: «Cagliari convinto contro l’Inter. Ci sentiamo in casa col vento»

Desogus partirà largo a sinistra nel Cagliari che affronterà l’Inter nella semifinale del Campionato Primavera 1 (vedi formazioni). A Sportitalia, a pochi minuti dal calcio d’inizio, ha parlato di cosa si aspetta dalla sfida.

TUTTO PRONTO – Il Cagliari, nella fase finale del Campionato Primavera 1, ha già dovuto superare la Sampdoria (1-1 mercoledì). Per Jacopo Desogus è un vantaggio in vista di sfidare l’Inter: «Abbiamo recuperato, quel passaggio del turno ci ha dato forza. Arriviamo sereni e consapevoli della nostra forza. Tanto vento? Ci sentiamo in casa, il vento a noi porta bene: ora vediamo. Ci siamo meritati questa semifinale, ci tocca giocarla e siamo convinti di essere una squadra forte. Ce la faremo».