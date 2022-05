Inter-Cagliari, a seguire la Primavera anche supporto dalla prima squadra

È in corso Inter-Cagliari, semifinale del Campionato Primavera 1 (QUI il live della partita). A seguire la gara secca a Sassuolo anche una rappresentanza dirigenziale della prima squadra.

IL SUPPORTO – L’Inter debutta oggi nella fase finale del Campionato Primavera 1, sfidando il Cagliari. Allo Stadio Ricci di Sassuolo, a seguire la squadra di Cristian Chivu nella semifinale, è presente anche il vice direttore sportivo Dario Baccin, in tribuna assieme al responsabile del settore giovanile Roberto Samaden. Un segnale di come tutta la società sia vicina anche alla formazione Primavera, che oggi si gioca l’accesso alla finale. L’ultimo atto è in programma martedì (ore 20.30) con la Roma.