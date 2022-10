Onana, test superato: ora Inzaghi di fronte a una scelta fondamentale

Andre Onana ha dato prova di affidabilità per la terza volta di fila. Il camerunense, in Inter-Barcellona, non è stato molto impegnato tra i pali, tranne su un tiro di Dembelè che prontamente ha deviato sul palo. Poi tante uscite e tanta grinta, e soprattutto impostazione da dietro. Il numero 24 ha superato il test, e ora Inzaghi dovrà decidere chi sarà il titolare definitivo tra lui e Handanovic

GRINTA E AFFIDABILITÀ – Le due parole che più sono idonee ad Andre Onana, soprattutto dopo l’ennesima buona prestazione nel match di ieri sera contro il Barcellona (qui le pagelle). Il camerunense ha mostrato due delle sue doti principali: prima di tutto la qualità palla al piede, caratteristica fondamentale dei portieri moderni e che ha aiutato l’Inter a uscire dalla propria trequarti senza essere costretta a lanciare lungo. Poi, l’esplosività tra i pali. Onana ha dimostrato di possedere questa qualità solo in un caso ieri: il tiro di Dembelè che il camerunense ha respinto sul palo. E forse, è proprio il fatto di aver ricevuto un solo tiro in porta che rimarca ancora di più la performance di Onana. Nel momento del bisogno, l’estremo difensore nerazzurro si è fatto trovare pronto. Poi, il classe ’96 si è mostrato sempre attivo e reattivo, uscendo spesso in presa alta per togliere dalla disponibilità avversaria delle palle velenose.

E ORA INZAGHI RIFLETTE – Simone Inzaghi, anche nella conferenza stampa post-partita (qui le parole) ha confermato che l’alternanza continuerà. Ma è evidente che Onana, in questo momento, sia molto più affidabile rispetto al capitano Samir Handanovic. E soprattutto, il reparto difensivo è sembrato molto più compatto e unito. Tempo di riflessioni per il tecnico piacentino.