Inzaghi: «Non abbiamo fatto nulla! Onana-Handanovic? Sabato sceglierò»

Inzaghi è stato intercettato al termine di Inter-Barcellona, partita che si è giocata a San Siro per la terza giornata del Gruppo C di Champions League vinta dai nerazzurri per 1-0 (vedi report). Le sue considerazioni post-match sono state affidate a Mediaset

SERATA IMPORTANTE – Simone Inzaghi interviene così dopo il fischio finale di Inter-Barcellona: «La squadra ha fatto una grande gara contro un avversario fortissimo con tantissima qualità però abbiamo sofferto insieme, abbiamo fatto una grande gara che ci fa vincere una partita importante. Sono contento per i miei giocatori, per la mia società e per i nostri tifosi. È una grandissima serata, ma non abbiamo fatto nulla. Serata della svolta? Si vedrà, chiaramente è una serata importante, chiaramente non abbiamo fatto assolutamente nulla, abbiamo battuto una delle squadre più forti al mondo grazie al sacrificio di tutti».

NESSUN FASTIDIO – Inzaghi prosegue parlando dei rumors sul suo futuro: «Le critiche e i rumors? Infastidito no, ascolto e non ascolto. Io guardo solo i miei giocatori e quello che fanno in allenamento, sabato avevano fatto una buona gara ma quello che succede all’esterno mi interessa poco. Chiaramente stasera le scelte saranno state tutte azzeccate, se avessimo preso gol invece ci sarebbero stati errori: fa parte del mestiere».

ALTERNANZA – Inzaghi chiude parlando dell’alternanza tra i portieri: «Onana-Handanovic? Ho risposto ieri, ho la fortuna di avere due portieri di assoluto valore, non ho mai detto Champions League o campionato. Per sabato sceglieremo come dovrò scegliere in altri ruoli. Ricordiamo che stiamo giocando senza Brozovic e Lukaku, speriamo che domani non ci siano altri problemi. Calhanoglu e de Vrij hanno chiesto il cambio per crampi così come Darmian, speriamo per sabato di recuperare quanti più giocatori possibili perché stasera abbiamo speso tanto».