De Vrij, prestazione sontuosa in Inter-Barcellona: Lewandowski annullato

Stefan de Vrij ha fornito una prestazione eccezionale in Inter-Barcellona. Il difensore ha di fatto annullato Lewandowski, mai realmente pericoloso a San Siro

SONTUOSA – In Inter-Barcellona si è rivisto, finalmente, il vero Stefan de Vrij. Il difensore olandese, in difficoltà già lo scorso anno, aveva iniziato male anche questa stagione: tanti errori banali, fra posizionamento e scelte in campo, che lo avevano fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Inzaghi con Acerbi che sembrava poter diventare il titolare dell’Inter. La partita di ieri, però, ha cancellato tutto (o quasi): il difensore olandese ha sfoderato una prova monumentale e senza sbavature. Una marcatura su Lewandowski, spauracchio principale, semplicemente perfetta e che, di fatto, ha reso il polacco inoffensivo per tutto il match. Una prova d’orgoglio che può e deve essere il primo tassello di una nuova stagione: in attesa di capire se e quando l’olandese rinnoverà il suo contratto (in scadenza a giugno), l’Inter si gode un de Vrij ritrovato.