No Brozovic no party, l’Inter col Torino deve risolvere il rebus regista

L’Inter contro il Torino sarà senza Brozovic, nemmeno partito per la trasferta. Questo apre il problema della sua sostituzione. Serve una prova collettiva di livello.

NO BROZO NO PARTY – L’indisponibilità di Brozovic per la trasferta di Torino è la notizia che nessuno nel mondo Inter voleva leggere. Il motivo è semplice: chi gioca al suo posto? Senza il croato, faro del centrocampo, si apre un rebus. Che fino ad oggi non solo non è stato risolto, ma ha causato enormi problemi. Un problema in più per una sfida già delicata.

RISPOSTE SBAGLIATE – Nel 2022 siamo alla terza assenza di Brozovic. Una per scelta tecnica (Empoli in Coppa Italia), una per squalifica (Sassuolo) e questa per non rischiare un infortunio. Nei due precedenti le conseguenze sono state notevoli. Inzaghi le ha provate tutte, senza ottenere risposte dalla sua squadra. Anzi, ottenendo un disastro tecnico-tattico col Sassuolo. Col Torino quindi serve una risposta collettiva. Pure di livello.

CRESCITA COLLETTIVA – Nei due precedenti non solo non ha funzionato il vice-regista, ma nemmeno gli altri attorno a lui. Con l’assenza del suo perno, l’intero reparto è collassato. Vista la continuità di Brozovic la questione è stata nascosta sotto il tappeto. Ma eccoci di nuovo qui. Col Torino non serve solo il regista. Tutti i centrocampisti dovranno fare un passo avanti. Mostrando una crescita di reparto che nell’ultimo precedente è stata totalmente fallita.