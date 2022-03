Vecino, l’ultima volta da regista non andò bene. Ha senso insistere?

L’Inter questa sera deve risponde ai tre punti del Milan di ieri sera. I nerazzurri sono ospiti del Torino con la squadra di Simone Inzaghi che non avrà Marcelo Brozovic a disposizione. Al suo posto dovrebbe esserci Matias Vecino (vedi articolo) ma funzionerà?

DUBBIO – L’Inter si presenta a Torino questa sera con un solo risultato possibile: vincere. I nerazzurri devono rispondere alla vittoria del Milan di ieri sera e per farlo dovranno però ovviare all’assenza di Marcelo Brozovic. Il croato non ci sarà per scopo precauzionale e Simone Inzaghi non sembra intenzionato a cambiare modulo nonostante l’assenza del mediano. Senza Brozovic, il tecnico punterà sempre sul 3-5-2 con Vecino al posto del croato in mediana. Un’opzione che non ha dato grandi risposte, in questa stagione. Al posto di Brozovic sono stati messi Barella, Vidal e lo stesso Vecino, contro l’Empoli in Coppa Italia. La cosa non andò bene. Poco gioco, poca manovra e tanto disordine. L’Inter, senza Brozovic, non ha un giocatore da mettere al suo posto.