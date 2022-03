Plastino avvisa: «Inter, con un passo falso oggi si fa dura per lo scudetto!»

Michele Plastino ospite in collegamento con gli studi di Sky Sport nel corso di Sunday Morning ha parlato della lotta scudetto in Serie A alla luce della vittoria del Milan ieri e delle sfide in programma oggi per Inter e Napoli.

LOTTA SCUDETTO – Dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli, il giornalista Michele Plastino in collegamento con Sky ha detto la sua riguardo le sfide in programma oggi: «L’Inter va a Torino in un particolare momento dove i granata hanno bisogno di credibilità. Considerando la vittoria del Milan ieri contro l’Empoli, se Inter e Napoli superano l’ostacolo di oggi (rispettivamente contro Torino ed Hellas Verona, ndr), il campionato ricomincia con questa lotta a tre, ma se per caso dovessero fare dei passi falsi, la vedo dura per lo scudetto, se poi vai a guardare il morale delle rispettive squadre».