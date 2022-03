Gosens, apporto fondamentale anche da subentrante

L’Inter questa sera è ospite del Torino alle 20:45 con i nerazzurri che devono vincere per rispondere alla vittoria del Milan di ieri. In campo, dal primo minuto, ci dovrebbe essere Ivan Perisic e non Robin Gosens anche se il tedesco sarà una carta importante.

FATTORE – L’Inter, vista la partita chiusa che si prospetta contro il Torino, deve mettere in conto che il gol non arrivi subito. I nerazzurri per questo devono pescare anche dalla panchina e Simone Inzaghi, questa sera, avrà molte scelte tra cui anche Robin Gosens. Il tedesco era dato come possibile titolare nei giorni scorsi per far rifiatare Perisic ma dalle ultime sulle due formazioni sembra che Perisic sia il titolare con Gosens dalla panchina. L’esterno ex Atalanta dovrà essere capace di spaccare la partita a gara in corso con le sue giocate e le sue sgroppate. L’Inter, per arrivare allo scudetto, ha bisogno anche dei suoi colpi.