Torino-Inter, Vecino in vantaggio per sostituire Brozovic a centrocampo – TS

Torino-Inter senza Marcelo Brozovic, anche secondo TuttoSport il ballottaggio è aperto anche se Matìas Vecino è attualmente in vantaggio per prendere il posto del croato a centrocampo.

UNO IN VANTAGGIO – Torino-Inter, Marcelo Brozovic grande assente della partita. In Coppa Italia aveva giocato Mastìas Vecino davanti la difesa, mentre contro il Sassuolo è toccato Nicolò Barella piazzarsi in regia. In quel ruolo ha giocato in passato anche Arturo Vidal – provato da Antonio Conte -, ma la percentuale di palloni persi sconsiglia di tentare l’esperimento in una gara delicata come quella di Torino. Per questo motivo il ballottaggio a centrocampo è aperto, anche a Roberto Gagliardini, ma il favorito secondo il quotidiano è proprio Vecino.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino