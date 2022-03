Torino-Inter, risposta da mandare e di corsa. Obbligatorio voltare pagina

Torino-Inter si giocherà alle 20.45. Col Milan che ha già vinto l’anticipo (e pure la Juventus, a due gare dal derby d’Italia…) non c’è più possibilità di sbagliare, perché le avversarie stanno di nuovo facendo l’andatura.

OBIETTIVO DA TENERE – Torino-Inter comincia con una difficoltà in più: le avversarie dirette nel sabato hanno vinto. L’ha fatto la Juventus con la Sampdoria, idem il Milan con l’Empoli. E non certo in partite spettacolari. Il momentaneo -5 dalla classifica, e l’avvicinamento dei bianconeri a tre settimane dal derby d’Italia, devono subito essere rispediti al mittente: per farlo bisogna solo vincere. La Champions League ormai è il passato, bisogna prendere ciò che di buono ha lasciato la partita di Liverpool (nonostante l’eliminazione) e metterlo in campo. Perché l’Inter, complice il recupero di Bologna, ha ancora il suo destino in mano in Serie A. Ma perché rimanga tale serve vincere e cominciare a farlo dal Torino.

SENZA IL PILASTRO – L’Inter è partita per Torino senza Marcelo Brozovic. Il croato sembrava potercela fare, dopo la sostituzione di Anfield, ma il problema al polpaccio lo terrà fuori. Sarà la sua terza gara saltata in stagione. Non c’è nemmeno Stefan de Vrij, altra eredità di martedì, e Simone Inzaghi sarà quindi costretto a due sostituzioni. In difesa va centrale Milan Skriniar con Danilo D’Ambrosio centro-destra, a centrocampo difficile rivedere Nicolò Barella come col Sassuolo. Possibile l’esordio dal 1′ di Robin Gosens, torna Edin Dzeko preservato in Champions League e con lui dovrebbe esserci Lautaro Martinez. Nel Torino Ivan Juric ha annunciato la presenza di Etrit Berisha fra i pali e problemi con l’influenza (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Torino-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).