Lautaro Martínez, occhio alla squalifica. La diffida sarà un peso?

L’Inter alle 20:45 è ospite del Torino in un match importantissimo per la corsa scudetto. I nerazzurri devono vincere per rimanere in scia del Milan vittorioso ieri 1-0 con l’Empoli. Lautaro Martínez sarà in campo dal primo minuto e si è finalmente ritrovato, ma occhio alla squalifica.

PESO – La diffida di Lautaro Martínez peserà sulla prestazione? L’argentino infatti, ancora una volta, è sempre in diffida e potrebbe rimediare un turno di squalifica in caso di ammonizione questa sera contro il Torino. La partita si preannuncia spinosa e ostica, soprattutto per gli attaccanti interisti complice la marcatura stretta di Bremer e co. Lautaro Martínez ha un rischio però: se la diffida si protraesse anche contro la Fiorentina al prossimo turno, il rischio di saltare la Juventus al rientro dalla pausa con le nazionali è alto. Questo peso inciderà sulla voglia di Lautaro Martínez di lasciare il segno?