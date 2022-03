Torino-Inter è sfida sulle fasce: Inzaghi ha soluzioni anche coi cambi

Torino-Inter vedrà una sfida nella sfida sugli esterni. Inzaghi può contare su quattro opzioni valide tra titolari e riserve, da sfruttare attentamente.

SFIDA SULLE FASCE – Torino-Inter si preannuncia come una sfida combattuta sugli esterni. Entrambi i tecnici infatti puntano molto sulle fasce per lo sviluppo del gioco. Ma anche per trovare assist e gol. Juric ha in Vojvoda e Singo due sbocchi fondamentali della sua manovra. E Inzaghi dovrà essere bravo a sfruttare le sue risorse in risposta.

QUATTRO OPZIONI – Perisic, Gosens, Dumfries, Darmian. L’Inter ha quattro opzioni sugli esterni, tutte valide. Quindi Inzaghi si può affidare ai suoi titolari per vincere la sfida sulle fasce, ma anche tenersi i cambi come carte bonus. Le quattro opzioni hanno caratteristiche diverse. E possono essere sfruttate per cambiare la partita, in qualunque condizione. Una risorsa importante. Anzi potenzialmente fondamentale. Su cui puntare con decisione.