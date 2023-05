Lukaku, in Inter-Sassuolo una doppietta per la storia: superate due leggende!

Romelu Lukaku apre e chiude i conti in Inter-Sassuolo (4-2), firmando una doppietta. Salendo a 76 gol con la maglia nerazzurra e superando due autentiche leggende del passato.

STRAPOTERE DEVASTANTE – In Inter-Sassuolo di ieri sera (qui gli highlights) si è rivista la versione di Romelu Lukaku più simile a quella della stagione 2020/21. La migliore della sua carriera, ça va sans dire. Il centravanti belga ha sprigionato tutta la sua potenza (nel primo gol) e la sua velocità (nel secondo), spegnendo ogni velleità neroverde. E firmando la quinta rete nelle ultime cinque gare di campionato (come il compagno Lautaro Martinez). Certificando un periodo finalmente positivo in questa stagione travagliata. E raggiungendo un piccolo ma importante traguardo con l’Inter.

QUARTO POSTO – I due splendidi gol al Sassuolo portano Lukaku a 76 reti con la maglia dell’Inter. Ciò significa che, con la botta impressionante dell’1-0, il belga raggiunge Julio Ricardo Cruz e Diego Milito, saldi a 75 gol in nerazzurro. E con il bellissimo diagonale del 4-2 finale li supera. Diventando così il quarto miglior marcatore dell’Inter degli ultimi 25 anni. Ad una sola rete di distanza dal quindicesimo posto nella classifica all time, per ora occupato da Antonio Valentin Angelillo (77 reti tra il 1957 e il 1961). Un’ulteriore prova della volontà di Lukaku di legare indissolubilmente il suo nome all’Inter. Nonostante il mercato, come sa benissimo anche lui.