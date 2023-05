Lukaku: «Mesi complicati, ora felice. Gol come Adriano! Sul compleanno…»

Lukaku in un’intervista su DAZN ha parlato della doppietta realizzata in Inter-Sassuolo finita 4-2 nel giorno del suo compleanno.

NEL GIORNO DEL COMPLEANNO – Romelu Lukaku nel giorno del suo compleanno ha parlato così dopo la doppietta: «Sono contento per la squadra! Vero Lukaku? Non voglio dire che sono arrivato, posso sempre migliorare. Per me so stati cinque mesi complicati. Voglio continuare a migliorare. Piede destro? Solo una botta, ma ho cambiato le scarpe. Gol alla Adriano? Ogni volta che ricevevo palla sentivo di poter fare qualcosa, lo facevano Adriano e Luca Toni, su YouTube ci sono tanti gol (ride, ndr). Come festeggio il compleanno? Adesso starò con la mia famiglia, andrò a casa e metterò a letto i bambini, poi con mio fratello giocheremo alla playstation (ride, ndr). Martedì si gioca! Io mi diverto in estate, adesso abbiamo tanti obiettivi. Grazie mille, speriamo di vincere martedì così possiamo andare in finale».