Palmeri: «Inter-Sassuolo, successa una cosa dopo 8 mesi!»

Nel suo commento dopo Inter-Sassuolo (4-2) di Serie A, il giornalista Tancredi Palmeri ha in particolar modo sottolineato un dato che potrebbe essere sfuggito a molti.

DOPO OTTO MESI – Tra tutte le possibili analisi di Inter-Sassuolo, Tancredi Palmeri ha voluto soffermarsi su un dato in particolare. Queste le sue parole sul suo profilo Twitter ufficiale: “Ai nerazzurri riesce una cosa che non succedeva da otto mesi: vincere una partita non essendo i migliori in campo. Non succedeva dalla vittoria sul Torino per 1-0 del 10 settembre. 11 occasioni a 9 per il Sassuolo, ma i momenti dell’Inter sono di altissima qualità“.