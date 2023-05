VIDEO – Inter-Sassuolo 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sassuolo, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



OBIETTIVO VICINO – Inter-Sassuolo 4-2 nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. L’Inter fa uno scatto potenzialmente decisivo nella corsa Champions League. Contro il Sassuolo non è partita semplice, tanto che dopo dieci minuti segnerebbe Domenico Berardi ma Armand Laurienté – autore dell’assist – è in fuorigioco e il VAR annulla. Lo 0-0 rimane fino al 41′, con Samir Handanovic che salva su Davide Frattesi qualche istante prima. Poi Romelu Lukaku, nel giorno del suo compleanno, prende posizione su Ruan Tressoldi e con un magnifico sinistro da oltre venti metri fa 1-0. Al 55′ Raoul Bellanova crossa e l’impresentabile Tressoldi svirgola per un goffissimo autogol. Tempo tre minuti e devia un sinistro rasoterra del subentrato Lautaro Martinez, ma la rete è da dare all’argentino. Col 3-0 l’Inter sembra averla chiusa, ma il Sassuolo torna in partita al 63′ con cross di Berardi per il colpo di testa nell’area piccola di Matheus Henrique, dimenticato dalla difesa. La squadra di Simone Inzaghi pensa di averla vinta troppo presto, si deconcentra e gli ospiti tornano in corsa. Quando al 77′ Rogério crossa da sinistra e Frattesi anticipa il troppo statico Kristjan Asllani per il 3-2 sul Meazza tornano i fantasmi delle rimonte. Ci pensa però Lukaku, all’89’ lanciato da Marcelo Brozovic, a chiudere i conti con un sinistro a incrociare. Quinta vittoria di fila in Serie A, settima complessiva e l’Inter è seconda a pari punti con la Juventus.

Video con gli highlights di Inter-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.