Inter-Sassuolo, le pagelle: Brozovic sufficiente, Gagliardini no – CdS

Inter-Sassuolo termina con il punteggio di 4-2 per i padroni di casa. Il Corriere dello Sport, nonostante la vittoria della squadra di Inzaghi, assegna qualche insufficienza ai giocatori nerazzurri

PAGELLE – Il Corriere dello Sport, nonostante Inter-Sassuolo sia terminata 4-2 per i nerazzurri, assegna diverse insufficienze ai nerazzurri. In particolare, i voti sotto al 6 riguardano il centrocampo nerazzurro. Se Brozovic riesce a strappare una risicata sufficienza – alterna buone cose a svarioni – lo stesso non si può dire per Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro è il peggiore in campo e si porta a casa solo un 5, non riuscendo ad aiutare in fase di contenimento e non trovando il guizzo con la palla tra i piedi. Non fa meglio Kristjan Asllani (5,5) che si perde Frattesi in occasione del secondo gol neroverde. Infine, anche Bellanova, alla seconda da titolare in campionato, si ferma al 5,5, dovuto principalmente alla confusione. Il 12 ha però il merito di propiziare l’autogol di Tressoldi.

Fonte: Corriere dello Sport -Giorgio Coluccia