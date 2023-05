L’Inter esagera con il Sassuolo: il cinismo rompe le statistiche!

L’Inter di Simone Inzaghi supera il Sassuolo per 4-2, dimostrando ancora una volta un livello estremo di cinismo nelle conclusioni. Ma stavolta i nerazzurri si superano.

FORTUNA RITROVATA – Sembrano così lontani i tempi in cui l’Inter doveva tirare 15-20 volte verso la porta avversaria per segnare. Nelle ultime settimane il trend si è invertito drasticamente, e la sublimazione avviene nella vittoria per 0-6 di Verona. La squadra di Simone Inzaghi è ora improvvisamente efficiente sotto porta, riuscendo a tradurre in gol quasi tutti i (pochi) tiri generati. E in tal senso Inter-Sassuolo appare una stortura statistica quasi incomprensibile.

CINISMO SORPRENDENTE – L’Inter supera il Sassuolo segnando 4 reti e subendone 2. E lo fa tirando appena 3 volte verso la porta di Andrea Consigli, secondo i dati ufficiali della Lega Serie A. Questo perché il destro dalla distanza di Raoul Bellanova, che porta all’autogol di Ruan per il 2-0 a inizio secondo tempo, non viene considerato come un tiro indirizzato verso la porta. Al tempo stesso il Sassuolo segna due gol con 5 tiri: un andamento pressoché opposto a quello nerazzurro. E questi dati assumono una componente di assurdità ancor più grande se guardiamo ai valori attesi. Secondo SofaScore, il Sassuolo è perfettamente in linea: 2 gol realizzati a fronte di 2,29 gol “attesi”. L’Inter invece è in piena controtendenza: 1,37 xG si trasformano in 4 gol. Finalmente i nerazzurri si stanno dimostrando cinici ed efficienti sotto porta, com’era lecito attendersi anche nel periodo più difficile di questa stagione.