Inter, weekend impegnativo per i prestiti: la lista dei giocatori da seguire

Inizierà a partire da domani la seconda giornata della Serie A, nella quale l’Inter sarà impegnata a San Siro contro lo Spezia. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra il campionato italiano e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire in questo fine settimana.

PARTITE DA SEGUIRE – Oltre alla sfida tra Inter e Spezia che vedrà l’esordio stagionale della squadra a San Siro, sono diverse le partite che vedranno impegnati i giocatori nerazzurri in prestito. Soprattutto in Italia, ma anche all’estero. Tra questi figura Valentino Lazaro, impegnato con la maglia del Torino domani alle 18.30. Sempre domani alle 18.30 sarà il turno anche di Lorenzo Pirola, impegnato in Udinese-Salernitana. Domenica tocca a Stefano Sensi, in Napoli-Monza alle 18.30 e Martin Satriano, con la maglia dell’Empoli contro la Fiorentina, sempre alle 18.30. Tra i giocatori impegnati in Serie A, sarà Ionut Radu a chiudere lunedì alle 18.30 con la maglia della Cremonese sul campo della Roma. Sempre restando in Italia, domenica saranno quattro i giocatori impegnati, tutti alle 20.45. Si tratta di Samuele Mulattieri in Frosinone-Brescia, Marco Pompetti in Südtirol-Venezia, Franco Carboni in Cagliari-Cittadella e infine Giovanni Fabbian in Ternana-Reggina.

CAMPIONATI ESTERI – Spostandoci invece all’estero, sarà soltanto uno il giocatore impegnato in questo fine settimana. Si tratta di Tibo Persyn, che questa sera alle ore 20.00 scenderà in campo con la maglia dell’FC Eindhoven contro l’Helmond nella sfida valevole per la Eerste Divisie (seconda divisione del calcio olandese). Riposo invece per Filip Stankovic e Gaetano Oristanio con il Volendam, la cui partita con il PSV è stata posticipata al 31 agosto a causa dell’impegno in Champions League della formazione di Eindhoven. Lo stesso vale per Zinho Vanheusden, il cui AZ Alkmaar potrà riposare dopo la vittoria di ieri in Conference League. Il discorso si applica poi all’Anderlecht di Sebastiano Esposito, a riposo dopo l’impresa di ieri in casa degli Young Boys.

Inter, la lista dei giocatori in prestito da seguire

Valentino Lazaro – Torino-Lazio (20 agosto alle ore 18.30)

Lorenzo Pirola – Udinese-Salernitana (20 agosto alle ore 18.30)

Stefano Sensi – Napoli-Monza (21 agosto alle ore 18.30)

Martin Satriano – Empoli-Fiorentina (21 agosto alle ore 18.30)

Ionut Radu – Roma-Cremonese (22 agosto alle ore 18.30)

Franco Carboni – Cagliari-Cittadella (21 agosto alle ore 20.45)

Giovanni Fabbian – Ternana-Reggina (21 agosto alle ore 20.45)

Samuele Mulattieri – Frosinone-Brescia (21 agosto alle ore 20.45)

Marco Pompetti – Südtirol-Venezia (21 agosto alle ore 20.45)

Tibo Persyn – Helmond-FC Eindhoven (19 agosto alle ore 20.00)