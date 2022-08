Palmeri: «Tre fattori hanno influenzato la scelta di Zhang su Skriniar»

Come riportato nelle ultime ore, l’Inter ha tolto Milan Skriniar dal mercato (vedi articolo), rifiutando le offerte del PSG. Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha analizzato i motivi che hanno portato Zhang a prendere questa scelta.

FATTORI DECISIVI – Tancredi Palmeri, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha elencato i motivi che hanno portato l’Inter a togliere Milan Skriniar dal mercato. Queste le sue parole: “In ordine di importanza, questi tre fattori hanno avuto influenza su Zhang nel non cedere Skriniar per ora (col mercato non si può mai sapere): un’offerta non sufficiente del PSG, la persuasione morale di Marotta e infine il vento di malcontento degli interisti“.