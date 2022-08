Biasin: «Zhang non vuole cedere l’Inter: le intenzioni. Rinnovo Skriniar…»

L’Inter vuole blindare Milan Skriniar (vedi articolo). Secondo Fabrizio Biasin, intervenuto sul canale Twitch di calciomercato.it, il rinnovo con lo slovacco non sarà semplice. Il giornalista fa il punto anche sulle intenzioni future di Zhang

RINNOVO NON SEMPLICE – L’Inter vuole tenere e blindare Milan Skriniar, ma secondo Fabrizio Biasin non sarà un rinnovo semplice: «L’Inter non ha la certezza, ma quasi, di poter contare ancora su Skriniar. Chiuso il mercato però ci sarà il discorso rinnovo da chiudere e non sarà semplice visto che l’accordo attuale scade a giugno».

FUTURO – Biasin prosegue facendo il punto sulle intenzioni della famiglia Zhang: «Da quello che so io la famiglia Zhang ad oggi non ha molta voglia di cedere l’Inter, ma non ne so i motivi perché le problematiche del club le sappiamo. Attualmente Zhang vuole portare avanti l’idea della società che va avanti autofinanziandosi».