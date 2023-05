Inter-Milan, chi parla troppo affonda: superiorità (anche) morale

Uno dei tanti spunti che ci ha lasciato Inter-Milan di ieri è la superiorità morale che la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato rispetto a quella di Stefano Pioli. Nonostante il deplorevole comportamento dei rossoneri al termine della scorsa stagione.

SUPERIORITÀ – La superiorità dell’Inter sul Milan non è solo sul piano tecnico. Ma, come dimostra anche l’ultima settimana, lo è anche sul piano morale. Nonostante il deplorevole comportamento dei rossoneri lo scorso anno nei confronti dei nerazzurri (vedasi Ibrahimovic e Tonali), il rispetto mostrato dalla squadra di Simone Inzaghi e da chi avrebbe avuto qualche sassolino da togliersi (come Hakan Calhanoglu) è stata ancora una volta la dimostrazione che anche fuori dal campo i valori dell’Inter sono ben diversi da quelli dei rivali cittadini. Che già avevano mostrato tutta la loro classe e incapacità di vincere anche nel 2007, con quell’indimenticabile striscione mostrato da Massimo Ambrosini dopo la vittoria della Champions League.

Inter-Milan, valori morali differenti

SIGNORI SI NASCE – Non è un caso che anche nella settimana prima di Inter-Milan, siano stati i rossoneri a cercare di caricare la sfida in tutti i modi. Mostrando anche in campo comportamenti scorretti, come il brutto fallo di Rade Krunic su Hakan Calhanoglu e graziato (vedi articolo) (proprio come successo all’andata dopo il pugno ad Alessandro Bastoni) da un sacrosanto cartellino rosso. Valori che si vedono anche nelle dichiarazioni di Sandro Tonali (“Dovremmo trovare un arbitro senza nazionalità” – vedi articolo) e di Stefano Pioli, incapace di complimentarsi con l’Inter per la superiorità dimostrata e cercando di attaccarsi a presunti arbitraggi a sfavore (quali?) e alle frecciatine sulla vittoria o meno della finale. In casa nerazzurra ci si gode quindi una vittoria che dimostra la superiorità tecnica e morale sui rossoneri. Perché “Signori si nasce”. E non bisogna soltanto saper perdere, ma anche – e soprattutto – vincere.